В Екатеринбурге пропала 67-летняя женщина

11:14 | 6.03.2020

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Екатеринбурге разыскивают пропавшую без вести 67-летнюю Людмилу Берестову. С 1 февраля её местонахождение неизвестно.



Приметы: рост 165 см, нормальное телосложение, светло-серые глаза и светло-русые волосы. Была одета в светло-коричневый длинный пуховик, чёрные сапоги и белую шапку. С собой у пропавшей была чёрная дамская сумка.



Если вы видели женщину или знаете, где она может находиться – сообщите об этом инфоргу поиска Екатерине по номеру телефона 8-950-205-17-18.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»