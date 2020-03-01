Из-за коронавируса в Екатеринбурге депутата Гордумы Константина Киселёва закроют на карантин

10:49 | 6.03.2020

Фото: Константин Киселёв

Депутата Гордумы Константина Киселева, который недавно вернулся из Италии, из-за коронавируса отправили на двухнедельный карантин в городскую больницу № 40.



На своей странице в Facebook Киселёв заявил, что сданные им анализы не показали наличие вируса, однако позже к нему пришел сотрудник Роспотребнадзора и вручил повестку о госпитализации.



«Звонок в дверь примерно в 19:20. Я в маске выхожу. Привет, представитель РПН. Вручает решение о моей госпитализации и информацию о юридических последствиях за уклонение»,- сообщил Киселёв.



В беседе с Е1.RU Киселёв добавил, что если будет судебный процесс о его госпитализации, то с ним «прицепом» пойдет и вице-мэр Екатерина Куземка, которая тоже недавно вернулась из Италии.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»