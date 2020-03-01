Паводок в Екатеринбурге начнётся в апреле

10:22 | 6.03.2020

Фото: ТАСС Урал

В Екатеринбурге паводок начнётся, по предварительным данным, в первой декаде апреля. Завершится, согласно ожиданиям, он должен к концу мая.



Во всех районах уже созданы противопаводковые комиссии и аварийные бригады для ликвидации последствий возможного подтопления. Ведётся вывоз снега (с начала зимы уже вывезено около одного миллиона тонн осадков). Также необходимо подготовимть пункты временного размещения граждан.



Работы по предпаводковому снижению уровня воды начнутся после получения рекомендаций Нижне-Обского бассейнового водного управления по уровням допустимой сработки водохранилищ.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»