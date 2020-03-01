В Первоуральске спасатели вывели из огня шесть человек

09:42 | 6.03.2020

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Минувшей ночью в Первоуральске загорелся частный жилой дом, расположенный на улице Дружбы. Из здания спасатели вывели шесть человек, в из чисел оказалось двое детей.



Информация об инциденте поступила на пульт диспетчера в 01:54. На место происшествия на пяти спецмашинах выезжали 14 человек личного состава, сообщения пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



В 02:30 открытое орение было ликвидировано, в 2:45 завершились проливка и разбор сгоревших конструкций. Установлено, что на площади 50 квадратных метров повреждены кровля, чердачное перекрытие, стены и домашнее имущество.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»