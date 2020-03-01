Часть Екатеринбурга останется без света

09:32 | 6.03.2020

В Екатеринбурге жители Верх-Исетского района до 11 марта останутся без света. Ограничения введут из-за проведения ремонтных работ. Об этом предупредила АО «Екатеринбургская электросетевая компания».



Эти дни с 10:00 до 15:00 электричества не будет в посёлке Медный-2 на улицах Первопроходцев, Архитекторов, Застройщиков, Широтной, Зелёном бульваре, а также в переулках Бобровом, Осеннем, Журавлином, Студёном, Весёлом и Камышовом.



Также свет отключат в коллективных садах «Солнышко», «Ягодка», «Легенда», «Медная горка», «Визовец-7/3» и «Визовец-7».



В целях исключения ущерба для личного имущества и здоровья специалисты рекомендуют по возможности отключить из сети все электроприборы.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»