На Урале разыскивают без вести пропавшего молодого человека

09:19 | 6.03.2020

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Берёзовском в Свердловской области разыскивают 20-летнего Алексея Волохо. 28 февраля молодой человек ушёл в неизвестном направлении и с того времени не выходит на связь.



Приметы: рост 180 см, худощавое телосложение, серо-голубые глаза, тёмно-русые волосы. В последний раз его видели в светло-бежевой удлиненной куртке с капюшоном и синих джинсах. С собой у молодого человека был чёрный рюкзак.



Если вы владеете информацией о примерном местонахождении пропавшего Алексея – сообщите об этом инфоргу поиска Михаилу по номеру телефона 8-963-052-71-16.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»