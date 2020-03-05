Новости дня
20:48 | 5.03.2020
Фото: 2gis.ru
Екатеринбургскую Зеленую рощу закроют 16 марта
До 23 октября на территории парка будут проводиться ремонтные работы. Ограничения нужны для того, чтобы никто из горожан не получил во время них травмы.
Напомним, что реконструкция Зеленой рощи началась ещё летом.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
05.03.2020
20:48 | 5.03.2020
Екатеринбургскую Зеленую рощу закроют 16 марта
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