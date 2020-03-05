Екатеринбургскую Зеленую рощу закроют 16 марта

20:48 | 5.03.2020

Фото: 2gis.ru

Стало известно, когда полностью закроют парк Зеленая роща для горожан. Как сообщает общество «Защита природы», жители города не смогут гулять там с 16 марта.



До 23 октября на территории парка будут проводиться ремонтные работы. Ограничения нужны для того, чтобы никто из горожан не получил во время них травмы.



Напомним, что реконструкция Зеленой рощи началась ещё летом.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»