Проект Свердловского онкодиспансера по информсопровождению пациентов признали одним из лучших в России

19:43 | 5.03.2020

Фото: forumdaily.com

Проект Свердловского онкологического диспансера «Разработка и внедрение электронных документов в медицинской информационной системе» главной медсестры учреждения Анны Салоутиной признали одним из лучших в России. Это решение приняло жюри I Всероссийского конкурса «Главная медсестра 2019».



Проект медсестры предполагает полное информсопровождение пациента онкодиспансера с момента обращения в поликлинику и до выписки из стационара.



«В электронном варианте хранятся амбулаторная карта, карта стационарного больного, результаты всех диагностических исследований (вплоть до визуализации картинок, протоколов операций), дневники наблюдения и назначения лечащих врачей. Медицинские сестры, в свою очередь, ведут электронный лист сестринского ухода, состоящий из нескольких протоколов», – рассказала Анна Салоутина.

В базу данных заносятся данные о температуре, артериальном давлении, изменении состоянии тяжести пациента и другую информацию. Таким образом, пациентам больше не нужно носить с собой бумажный вариант документов.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»