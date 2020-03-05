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18:33 | 5.03.2020

Экс-начальнику райотдела судебных приставов в Белоярке вынесли приговор

В Белоярском районном суде вынесен приговор бывшему начальнику районного отдела судебных приставов Марианне Плотниковой. Она признана виновной по ч.2 ст. 292 УК РФ («Служебный подлог») и ч.1 ст.285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).

Как сообщили корреспонденту veved.ru в пресс-службе суда, Марианне Плотниковой назначено наказание в виде штрафа в размере 140 тысяч рублей.

Отметим, что факт совершения преступления был выявлен сотрудниками отдела противодействия коррупции УФССП России по Свердловской области в результате проверки, материалы которой послужили основанием для возбуждения уголовного дела.

© «Вечерние ведомости»

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