Экс-начальнику райотдела судебных приставов в Белоярке вынесли приговор

18:33 | 5.03.2020

В Белоярском районном суде вынесен приговор бывшему начальнику районного отдела судебных приставов Марианне Плотниковой. Она признана виновной по ч.2 ст. 292 УК РФ («Служебный подлог») и ч.1 ст.285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).



Как сообщили корреспонденту veved.ru в пресс-службе суда, Марианне Плотниковой назначено наказание в виде штрафа в размере 140 тысяч рублей.



Отметим, что факт совершения преступления был выявлен сотрудниками отдела противодействия коррупции УФССП России по Свердловской области в результате проверки, материалы которой послужили основанием для возбуждения уголовного дела.

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