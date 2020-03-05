Екатеринбургской организации отказали в проведении митинга памяти жертв репрессий

18:26 | 5.03.2020

Фото: ЕАН

В уральской столице Министерство общественной безопасности Свердловской области отказалось согласовывать проведение митинга памяти жертв репрессий 30-х годов. Как передает ЕАН, организации «Мемориал» отказали из-за ошибки в документах: в одном месте заявки было указано, что участники примут участие в «митинге», а в другом случае произошла опечатка, и было указано проведение «пикета».



В организации отметили, что в проведении ежегодной акции Министерство общественной безопасности отказало впервые более чем за 30 лет. Данный предлог, на взгляд организаторов, является надуманным.



«Нам заявили за 10 минут до окончания срока подачи заявки: уточните форму мероприятия, которое будете проводить. Мы уточнили, отправили корректировку, но понятно, что заняло это больше, чем 10 минут. И вот если раньше, сколько мы организуем акции, допускалось, что возможны ошибки, все мы люди, в конце концов, давалось время на их исправление, то здесь мы явно были поставлены в условия, когда не могли бы успеть ничего сделать», - цитирует ЕАН представителя «Мемориала» Анатолия Свечникова.



Добавим, что теперь организаторы планируют провести одиночные пикеты у здания бывшего НКВД на Ленина, 17.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»