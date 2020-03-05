Екатеринбургские феминистки выйдут на массовый пикет 8 марта

18:06 | 5.03.2020

Фото: nypost.com

Феминистки Екатеринбурга устроят традиционный массовый пикет 8 марта. Женщины проведут мероприятие на площади Кирова у главного корпуса УрФУ с 15:30 до 16:30.



Как передает ЕАН, после пикета все желающие смогут посетить интерактивную лекцию «Выдающиеся женщины Екатеринбурга» в екатеринбургском ЛГБТ-центре. Также там покажут документальные короткометражки о женщинах.



Кроме того, 9 марта ЛГБТ-центр устроит паблик-ток в Ельцин Центре «Мне не нужны цветы». На этой встрече будут обсуждаться вопросы о правах женщин и историю Международного женского дня.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»