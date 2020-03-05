В Свердловской области осужден алиментщик, задолжавший более 800 тысяч рублей

17:49 | 5.03.2020

Фото: nvgazeta.ru

Талицкий районный суд признал местного жителя виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетнего ребенка, если это деяние совершено неоднократно).



Как сообщает прокуратура Свердловской области, обвиняемый не платил алименты своим детям с марта 2012 года, когда суд возложил на него обязанность отдавать трем своим детям 50% от общего дохода. При этом горе-отец оставался безработным и попыток по поиску работы не предпринимал. Иной добровольной помощи своим детям мужчина также не оказывал.



В апреле 2019 года мировой судья судебного участка Талицкого судебного района привлек подсудимого к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание детей).



Однако и тогда мужчина выводов для себя не сделал. А долг вырос уже до 870 тысяч рублей.



Тогда выводами занялся Талицкий районный суд и назначил подсудимому наказание в виде пяти месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»