В Екатеринбурге осудят лжетеррориста, опоздавшего на свой рейс

17:34 | 5.03.2020

Фото: zen.yandex.ru

В Октябрьский районный суд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении лжетеррориста, сообщившего о минировании рейса, на который он опоздал.



Как сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, 38-летний екатеринбуржец признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершённое из хулиганских побуждений в отношении объектов социальной инфраструктуры).



Напомним, инцидент произошел в последний день октября 2019 года. По версии следствия, обвиняемый, будучи в аэропорту Кольцово, сообщил по телефону экстренной службы о минировании самолета Екатеринбург – Сургут. Информация оказалась ложной, а звонивший в ходе следствия признался, что сделал так, потому что опоздал на регистрацию данного рейса.



Сейчас мужчине грозит либо штраф в размере от 500 до 700 тысяч рублей (или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период от одного года до двух лет), либо от трех до пяти лет лишения свободы.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»