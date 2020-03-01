В Екатеринбурге предложили восстановить барельеф Сталина на Доме офицеров

16:29 | 5.03.2020

Фото: "За правду"

К 67-летней годовщине со дня смерти Иосифа Сталина предложили восстановить исторический облик барельефа Окружного дома офицеров в Екатеринбурге, на котором ранее был изображён политик. Об этой инициативе Накануне.RU рассказал Алексей Никифоров, координатор Движения "ЗА ПРАВДУ" в Екатеринбурге.



«Уверены, что восстановление исторического облика Дома офицеров Центрального военного округа получит не только широкое понимание у населения (в том числе – ветеранов Великой Отечественной войны), но и создаст положительный имидж военных, вызовет широкое освещение в средствах массовой информации. Тем самым будут восстановлены исторический облик здания и историческая справедливость – ведь именно под руководством И. В. Сталина наша страна, наш народ, наша армия пришли к той великой Победе», – рассказал Никифоров.



Изначально на фасаде здания располагался барельеф Иосифа Сталина – на фронтоне под гербом СССР. В 60-е годы прошлого столетия барельеф закрыли деревянным ящиком, а в 90-годы он был демонтирован. Активисты общественного движения "ЗА ПРАВДУ" уверены, что историческому облику здания Дома офицеров был нанесен урон. Они готовы взять все расходы по восстановлению барельефа активисты движения готовы взять на себя.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»