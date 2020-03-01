Новости дня
16:29 | 5.03.2020
Фото: "За правду"
В Екатеринбурге предложили восстановить барельеф Сталина на Доме офицеров
«Уверены, что восстановление исторического облика Дома офицеров Центрального военного округа получит не только широкое понимание у населения (в том числе – ветеранов Великой Отечественной войны), но и создаст положительный имидж военных, вызовет широкое освещение в средствах массовой информации. Тем самым будут восстановлены исторический облик здания и историческая справедливость – ведь именно под руководством И. В. Сталина наша страна, наш народ, наша армия пришли к той великой Победе», – рассказал Никифоров.
Изначально на фасаде здания располагался барельеф Иосифа Сталина – на фронтоне под гербом СССР. В 60-е годы прошлого столетия барельеф закрыли деревянным ящиком, а в 90-годы он был демонтирован. Активисты общественного движения "ЗА ПРАВДУ" уверены, что историческому облику здания Дома офицеров был нанесен урон. Они готовы взять все расходы по восстановлению барельефа активисты движения готовы взять на себя.
Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»
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