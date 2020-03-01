Новости дня
16:21 | 5.03.2020
Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»
В столице Урала разыскивают пропавшую в феврале женщину
Приметы: рост 167 см, нормальное телосложение, рыжие волосы и зеленые глаза.
На момент пропажи одета в серый пуховик, черно-серые сапоги «дутыши» и черную шапку. При себе была сумка.
Если вам что-либо известно о местонахождении Марины Александровны, просим позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112. Также вы можете сообщить имеющуюся информацию инфоргу поискового отряда Ларисе 8-904-547-27-43.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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