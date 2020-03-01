В столице Урала разыскивают пропавшую в феврале женщину

16:21 | 5.03.2020

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Екатеринбурге поисковый отряд «Лиза Алерт» объявил о начале поисков 39-летней Марины Александровны Сычевой (Винтерголер) (Казачковой). Женщина ушла из дома утром 27 февраля и не вернулась.



Приметы: рост 167 см, нормальное телосложение, рыжие волосы и зеленые глаза.



На момент пропажи одета в серый пуховик, черно-серые сапоги «дутыши» и черную шапку. При себе была сумка.



Если вам что-либо известно о местонахождении Марины Александровны, просим позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112. Также вы можете сообщить имеющуюся информацию инфоргу поискового отряда Ларисе 8-904-547-27-43.



Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»