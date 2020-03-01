В Екатеринбурге загорелся ангар в промзоне

15:42 | 5.03.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня днем на Улице Альпинистов в Екатеринбурге загорелся ангар. На площади 20 квадратных метров горела готовая деревянная продукция в сушильной камере.



Диспетчеры зафиксировали вызов в 12:31 по местному времени. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, тушить пожар выехали 14 спасателей на четырех спецмашинах.



Работы на месте происшествия продолжаются. В ведомстве отмечают, что ангар является арендованным коммерческой фирмой и не имеет отношения к деятельности близлежащих промышленных предприятий.



Причин произошедшего выясняются. Пострадавших нет.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»