Новости дня
15:22 | 5.03.2020
Фото: пресс-служба «Уралуправтодора»
На одной из трасс под Екатеринбургом изменится схема движения
В связи с праздником с 6 по 7 марта на данном участке появится дополнительная полоса в направлении Челябинска для пропуска транспорта на время максимальной интенсивности движения: с 15:00 до 00:00. В обратную сторону, в направлении Екатеринбурга, две полосы движения будут действовать в те же часы, но 8 и 9 марта, сообщает пресс-служба «Уралуправтодора».
Несмотря на капитальный ремонт на 170 км автодороги, такая схема движения будет работать по выходным, а также в предпраздничные и праздничные дни.
Напомним, работы на участке протяжённостью в 40 км начались в прошлом году. Строители отремонтировали левую половину моста в сторону Челябинска. На время работ мост разбирали, а конструкции полностью меняли. С января 2020 года дорожники закрыли правую половину моста: его уже демонтировали и ведут бетонные работы. Ожидается, что движение в сторону Екатеринбурга будет закрыто до октября. Новый мост через Сысерть на 170 км обещают достроить к концу лета.
На данный момент проезд на ремонтируемом участке сужен и осуществляется по левой стороне. Разворот в сторону Екатеринбурга возможен на развязке в районе 157 км. Чтобы попасть из Челябинска в Кашино, необходимо развернуться на 170 км.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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