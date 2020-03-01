Мэр Екатеринбурга отчитал «Гортранс» за повышенную аварийность муниципального транспорта

14:58 | 5.03.2020

Фото: ekaterinburg.bezformata.com

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский на заседании Совета общественной безопасности высказал недовольство повышенной аварийностью муниципального транспорта в городе и дал ЕМУП «Гортранс», которое занимается пассажирскими перевозками, две недели на выработку согласованного плана по снижению данных показателей.



Выговор от мэра прозвучал, когда начальник отдела ГИБДД УМВД РФ по городу Екатеринбургу Вадим Буйдалин озвучил статистику по ДТП, произошедшим с участием водителей общественного транспорта.



Выяснилось, что за 2019 год в Екатеринбурге по вине водителей общественного транспорта произошло 105 ДТП, в результате которых погибли два человека, еще 124 получили ранения. Для сравнения, за 2018 год количество инцидентов не превышало 70. С участием водителей электротранспорта в прошлом году произошло 56 ДТП, в которых погиб один человек и 58 получили ранения.



Председатель Комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети горадминистрации Екатеринбурга Игорь Ощепков проинформировал участников заседания о том, что в целях профилактики аварийности на городском пассажирском транспорте Комитетом по транспорту в 2019 году осуществлен целый комплекс мер, в том числе и видеофиксация водителей, благодаря которой можно отслеживать действия сотрудников на рабочем месте.



Отметим, гендиректор «Гортранса» в качестве одной из причин высокой аварийности назвал нехватку кадров, из-за чего водители вынуждены перерабатывать.



По окончании обсуждения Высокинский дал «Гортрансу» две недели на поиски решения сложившейся ситуации. «В режиме нового объединённого предприятия «Гортранс» работает год, – напомнил глава Екатеринбурга. – Посмотрим, что будет дальше, и если такой рост аварийности продолжится и в 2020 году, то сделаем соответствующие выводы».

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»