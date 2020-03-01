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14:58 | 5.03.2020
Фото: ekaterinburg.bezformata.com
Мэр Екатеринбурга отчитал «Гортранс» за повышенную аварийность муниципального транспорта
Выговор от мэра прозвучал, когда начальник отдела ГИБДД УМВД РФ по городу Екатеринбургу Вадим Буйдалин озвучил статистику по ДТП, произошедшим с участием водителей общественного транспорта.
Выяснилось, что за 2019 год в Екатеринбурге по вине водителей общественного транспорта произошло 105 ДТП, в результате которых погибли два человека, еще 124 получили ранения. Для сравнения, за 2018 год количество инцидентов не превышало 70. С участием водителей электротранспорта в прошлом году произошло 56 ДТП, в которых погиб один человек и 58 получили ранения.
Председатель Комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети горадминистрации Екатеринбурга Игорь Ощепков проинформировал участников заседания о том, что в целях профилактики аварийности на городском пассажирском транспорте Комитетом по транспорту в 2019 году осуществлен целый комплекс мер, в том числе и видеофиксация водителей, благодаря которой можно отслеживать действия сотрудников на рабочем месте.
Отметим, гендиректор «Гортранса» в качестве одной из причин высокой аварийности назвал нехватку кадров, из-за чего водители вынуждены перерабатывать.
По окончании обсуждения Высокинский дал «Гортрансу» две недели на поиски решения сложившейся ситуации. «В режиме нового объединённого предприятия «Гортранс» работает год, – напомнил глава Екатеринбурга. – Посмотрим, что будет дальше, и если такой рост аварийности продолжится и в 2020 году, то сделаем соответствующие выводы».
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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