Новости дня
14:47 | 5.03.2020
Свердловский облсуд ужесточил приговор Марине Мартемьяновой, сбившей двух девушек в Белоярке
30 декабря 2019 года Белоярский районный суд вынес приговор, Марина Мартемьянова была признана виновной по ч. 2 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом в состоянии опьянения»). Ей было назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права управления транспортными средствами на срок 2 года.
Прокуратура после изучения приговора приняла решение его обжаловать в апелляционном порядке в Свердловский областной суд, так как не согласилась с квалификацией действий подсудимой, установленной судом 1 инстанции. Надзорное ведомство настаивало признать Мартемьянову виновной в покушении на убийство, а также указала на чрезмерную мягкость назначенного подсудимой наказания.
Сегодня, 5 марта Свердловский областной суд, оставил приговор суда первой инстанции в части квалификации действий подсудимой ч. 2 ст. 264 УК РФ в силе. Однако Свердловский областной суд усмотрел основания для усиления назначенного наказания: Марине Мартемьяновой назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права управления транспортными средствами на срок 2 года.
Напомним, что Марина Мартемьянова выехала на автомобиле на полосу для встречного движения, допустила наезд на двух девушек-пешеходов, 2001 г.р. В дальнейшем обвиняемая на своем транспортном средстве, развернувшись, вновь совершила наезд на лежащую на проезжей части девушку. После чего скрылась с места происшествия. В результате преступления одной пострадавшей причинен тяжкий вред здоровью, второй – вред здоровью средней тяжести.
© «Вечерние ведомости»
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