Коммунальную компанию из Алапаевска обязали по суду выплатить зарплату бывшему гендиректору

14:16 | 5.03.2020

Бывший генеральный директор «Алапаевских тепловых сетей» Игорь Мелкозеров взыскал с работодателя более миллиона рублей за вынужденный прогул, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



С февраля по апрель 2019 года он работал гендиректором компании, но был уволен по инициативе учредителей. Мужчина обратился с иском в суд, который признал увольнение незаконным и восстановил его в должности. После восстановления на работе мужчина решил взыскать с работодателя задолженность по заработной плате и оплату вынужденного прогула.



Мелкозеров обратился с иском в Алапаевский городской суд к ООО «АТС», в котором просил взыскать задолженность по заработной плате за период с февраля по апрель 2019 года в размере чуть более 70 тысяч рублей, а также средний заработок за время вынужденного прогула за определенный период около 1 миллиона рублей.



В суде выяснилось, что при приеме на работу учредитель не установил работнику размер заработной платы. В связи с этим Мелкозеров сам приказом установил себе заработную плату в размере 130 тысяч рублей плюс 15 % районного коэффициента, что, по его мнению, соответствовало занимаемой им должности, квалификации, степени ответственности, объему и сложности работы.



Алапаевский городской суд решил, что истец не представил надлежащих доказательств установления ему в законном порядке должностного оклада в размере 130 тысяч рублей, поэтому средний заработок за время вынужденного прогула нужно рассчитывать исходя из минимального размера оплаты труда. В итоге иск был удовлетворен частично. С ООО «Алапаевские тепловые сети» взыскана задолженность по выплате заработной платы за апрель 2019 года в размере всего 589 рублейи оплата за период вынужденного прогула в размере 82 831 рублей.



Не согласившись с решением, Игорь Мелкозеров подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд. Судебная коллегия, рассмотрев материалы дела, установила, что нижестоящая инстанция не учла ряд доказательств. Так, начисление и выплата заработной платы истцу в период исполнения им обязанностей генерального директора, а также окончательный расчет при увольнении, производились работодателем из размера должностного оклада 130 тысяч рублей. С этой же суммы работодатель уплачивал налоги и сборы, а значит, был согласен с ней.



В результате Свердловский областной суд изменил решение Алапаевского городского суда в части размера денежных сумм, подлежащих взысканию. ООО «Алапаевские тепловые сети» выплатит Игорю Мелкозерову чуть более 1 миллиона рублей.

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