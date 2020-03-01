В Екатеринбурге ищут подрядчика для строительства дороги на Металлургов

14:08 | 5.03.2020

Фото: oblgazeta.ru

В Екатеринбурге объявлен конкурс на строительство участка дороги по улице Металлургов от дома №48 до №70. Власти готовы выделить на проект до 60 миллионов рублей.



Согласно документам, размещенным на сайте госзакупок, заказчиком является МКУ «Городское благоустройство». Основанием для выполнения строительных работ стало постановление горадминистрации Екатеринбурга.



Подать заявку на участие в конкурсе можно до 13 марта. Окончить работы планируется 25 октября 2021 года.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»