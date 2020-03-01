На Среднем Урале может находиться пропавший москвич

13:54 | 5.03.2020

Фото: Поисковый отряд «Abris»

Поисковый отряд «Abris» объявил о пропаже 45-летнего Владимира Юрьевича Еремина. Он ушел из дома в Москве 26 февраля 2020 года и до сих пор не выходит на связь с родными. Предположительно может находиться в Первоуральске.



Приметы: рост 175 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы, зеленые глаза.



На момент пропажи был одет в черную вязаную шапку, темно-синий пуховик до колен с капюшоном, черные болоньевые штаны, черные ботинки и черно-белый свитер. При себе имелась черная дорожная сумка с белыми полосками.



Может нуждаться в медицинской помощи.



Если вам что-либо известно о местонахождении Владимира Юрьевича, просим позвонить по номерам 8-961-767-17-49 или 102.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»