«Областная газета» проиграла в Верховном суде РФ

13:36 | 5.03.2020

regnum.ru

Верховный суд Российской Федерации отказался рассматривать кассационную жалобу «Областной газеты» на решение нижестоящих арбитражных судов по заявлению учреждения к Департаменту информационной политики Свердловской области о признании незаконным требования о возврате субсидии в размере 3 миллионов рублей. Средства были выделены на финансовое обеспечение государственного задания, но установленные показатели были выполнены в меньше объеме.



Ввиду данных обстоятельств ДИП решил вернуть средства в бюджет, но в добровольном порядке «Областная газета» возвращать их отказалось. Департамент обратился с заявлении в суд, и выиграл его. Суд учел. Что в 4 квартале 2017 года издание «Областная газета» стало выпускать нерегулярно, в отдельные выпуски тираж был резко снижен.



«В этих обстоятельствах суды усмотрели недобросовестность учреждения, действиями которого были созданы условия для одностороннего, без согласия учредителя снижения показателей государственного задания в последнем квартале 2017 года. Отклоняя довод о перевыполнении показателей в I квартале 2017 года, которое компенсирует их недостижение в IV квартале, суды также учли характер и цели деятельности учреждения, которые подразумевают стабильность выпусков и тиража издания в течение года, постоянный охват определенного объема читательской аудитории, и нашли, что произвольное снижение показателей государственного задания в последнем квартале 2017 года обусловило недостаточное обеспечение населения средством массовой информации, освещающим деятельность высших органов государственной власти Свердловской области и социально значимые вопросы, т.е. существенным образом сказалось на выполнении государственного задания в целом», – указано в определении Верховного суда РФ.



По данным veved.ru, исполнительный лист о взыскании с «Облгазеты» 3 миллионов рублей уже находится в Минфине. В случае неоплаты, со счетов издания средства будут сняты в принудительном порядке.



Отметим, что в настоящее время в Арбитражном суде Свердловской области также рассматривается исковое заявление Департамента информполитики о взыскании с издания 38,2 миллионов рублей. Заседание назначено на 24 апреля. Речь идет о взыскании субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за 2018 год.

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