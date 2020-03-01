В столице Урала экс-полицейского обвиняют во взяточничестве

12:48 | 5.03.2020

Фото: kaluga.bezformata.com

В Екатеринбурге отправили под суд экс-полицейского, обвиняемую во взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.



Пресс-служба прокуратуры Свердловской области сообщает, что при проведении мероприятия «Контрафакт» женщина, занимавшая пост участкового уполномоченного полиции с 2015 года, пришла к продавцу одного из магазинов. Обвиняемая предложила владельцу магазина обмен: непроведение проверочных мероприятий на безвозмездную передачу товара. В результате экс-полицейский получила одежду, флеш-карту и текстильную продукцию.



Через месяц операция «Взятка» повторилась с другим магазином. Но план был раскрыт хозяйкой ателье, которой также поступило предложение. Добросовестная женщина пожаловалась сотрудникам власти на неправомерное поведение их коллеги.



В августе прошлого года правонарушительницу уволили из полиции и завели на нее уголовное дело, которое уже передали в Чкаловский районный суд.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»