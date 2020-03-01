Екатеринбургские таможенники изъяли контрафактные игрушки на три миллиона рублей

12:01 | 5.03.2020

Фото: Пресс-служба Уральского таможенного управления

Сотрудники Екатеринбургской таможни, Уральской оперативной таможни и УМВД России по Екатеринбургу в рамках плановой проверки обнаружили на одном из оптовых складов города партию контрафактных игрушек.



В компании-правообладателе уже подтвердили незаконное использование товарного знака. На складе обнаружено более семи тысяч игрушек на общую стоимость, по предварительным данным, три миллиона рублей. Точные цифры будут известны после экспертизы, по результатам которой будет принято процессуальное решение.



Начальник отдела таможенного контроля Екатеринбурга Юлия Трифонова рассказала, что на указанные товары отсутствуют документы, свидетельствующие о безопасности. Место и производитель игрушек неизвестны. Все это может стать причиной вреда здоровью потребителей, прокомментировала Юлия.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»