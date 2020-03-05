В Свердловской области за нарушителями ПДД будут следить беспилотники Росгвардии

11:43 | 5.03.2020

Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В Свердловской области стартуют рейды по контролю за дорожным движением по междугородних трассах, осуществляемые беспилотниками Росгвардии.



Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области сообщает, что такие рейды на трассах будут проводиться на регулярной основе. Особенно в местах, где чаще всего происходят ДТП. Отметим, записываемое беспилотным летательным аппаратам ZALA-421 видео передается на наземный пункт управления, что позволяет инспекторам в режиме реального времени наблюдать за происходящим на дороге. Особое внимание будет уделено любителям выехать на встречку.



Добавим, за два месяца 2020 года в регионе пресечено около 3000 нарушений ПДД, связанных с выездом на встречку.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»