На Среднем Урале может находиться разыскиваемый бомж из Костромской области

11:18 | 5.03.2020

Фото: В.Н. Горелых

МВД и СК России по Костромской области обратились к коллегам из Свердловской области с просьбой о помощи в поиске дебошира без определенного места жительства, на которого заведено уголовное дело.



Пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых отмечает, что подозреваемый в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью представляется различными именами: 56-летним Волковым Романом Евгеньевичем или 55-летним Симоновым Романом Романовичем.



По сведениям главы пресс-службы регионального главка, СК возбудил и расследует в отношении неуловимого дебошира уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).



«Это человек без определенного места жительства, прибывший на территорию нашей страны из Республики Узбекистан. У него могут быть длинные волосы. Любит носить тельняшку. По оперативной информации он склонен появляться в религиозных учреждениях, на железнодорожных вокзалах и автостанциях. Способен к совершению тяжких грехов. В общении с ним необходимо соблюдать осторожность», – отметил полковник Горелых.



Всех, кто располагает данными о возможном месте нахождения подозреваемого, представители МВД просят сообщить по телефонам: 8(4942) 397-325, 8-920-386-06-43.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»