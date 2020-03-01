Новости дня
11:18 | 5.03.2020
Фото: В.Н. Горелых
На Среднем Урале может находиться разыскиваемый бомж из Костромской области
Пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых отмечает, что подозреваемый в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью представляется различными именами: 56-летним Волковым Романом Евгеньевичем или 55-летним Симоновым Романом Романовичем.
По сведениям главы пресс-службы регионального главка, СК возбудил и расследует в отношении неуловимого дебошира уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
«Это человек без определенного места жительства, прибывший на территорию нашей страны из Республики Узбекистан. У него могут быть длинные волосы. Любит носить тельняшку. По оперативной информации он склонен появляться в религиозных учреждениях, на железнодорожных вокзалах и автостанциях. Способен к совершению тяжких грехов. В общении с ним необходимо соблюдать осторожность», – отметил полковник Горелых.
Всех, кто располагает данными о возможном месте нахождения подозреваемого, представители МВД просят сообщить по телефонам: 8(4942) 397-325, 8-920-386-06-43.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
Сегодня
17:30 | 5.03.2020
Коллективы пермских школ посостязаются в «Битве хоров»
17:16 | 5.03.2020
Директора скандально известной «Золушки» в Екатеринбурге преследуют и после ликвидации предприятия
16:50 | 5.03.2020
Жители Екатеринбурга смогут оставить надписи на Ельцин Центре
16:21 | 5.03.2020
В столице Урала разыскивают пропавшую в феврале женщину
16:04 | 5.03.2020
Депутат Госдумы наградил челябинских ветеранов юбилейными медалями
15:42 | 5.03.2020
В Екатеринбурге загорелся ангар в промзоне
15:22 | 5.03.2020
На одной из трасс под Екатеринбургом изменится схема движения
14:58 | 5.03.2020
Мэр Екатеринбурга отчитал «Гортранс» за повышенную аварийность муниципального транспорта
14:47 | 5.03.2020
Свердловский облсуд ужесточил приговор Марине Мартемьяновой, сбившей двух девушек в Белоярке
14:34 | 5.03.2020
Свердловчане могут сдать смарт-часы в трейд-ин
14:34 | 5.03.2020
На Среднем Урале предприятия страдают из-за коронавируса
14:16 | 5.03.2020
Коммунальную компанию из Алапаевска обязали по суду выплатить зарплату бывшему гендиректору
13:54 | 5.03.2020
На Среднем Урале может находиться пропавший москвич
13:36 | 5.03.2020
«Областная газета» проиграла в Верховном суде РФ
13:08 | 5.03.2020
На железнодорожном вокзале Екатеринбурга прозвучат сонеты Шекспира
12:52 | 5.03.2020
Пермский совет старшеклассников ищет социальных партнеров для реализации своих проектов
12:48 | 5.03.2020
В столице Урала экс-полицейского обвиняют во взяточничестве
12:47 | 5.03.2020
В Прикамье начал работу второй мусоросортировочный комплекс
12:28 | 5.03.2020
В преддверии 8 марта в пермском трамвае женщинам будут дарить цветы
10:56 | 5.03.2020
Стали известны имена хедлайнеров этно-площадки «Уральской ночи музыки-2020» в Екатеринбурге
10:37 | 5.03.2020
«Почта России» в Екатеринбурге изменит график работы по выходным
10:18 | 5.03.2020
В Свердловской области оштрафована очередная компания за нарушение антикоррупционного законодательства
09:55 | 5.03.2020
Студентам из Китая, обучающимся в Екатеринбурге, продлили каникулы
09:40 | 5.03.2020
В Свердловской области осужден мужчина, ударивший ножом гражданина за устное замечание
09:19 | 5.03.2020
За ночь на Урале сгорели три автомобиля