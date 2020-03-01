Стали известны имена хедлайнеров этно-площадки «Уральской ночи музыки-2020» в Екатеринбурге

10:56 | 5.03.2020

Фото: uraltradicia.ru

В этом году в рамках «Уральской ночи музыки» этно-площадка расположится у Главпочтамта. Стали известны коллективы, которые выступят на этой сцене.



В списке представителей фолк-рока и этно-джаза – «Отава Ё» (Санкт-Петербург), MVF Band (Армения), «Изумруд» (Екатеринбург) и «Начни с Начала» (Пермь).



Как сообщают организаторы, группа «Отава Ё» – мировые звезды, они выступят в свойственной для них зажигательной манере: искренне, изобретательно и с удивительным чувством юмора. Екатеринбургский ансамбль народных инструментов свердловского театра музкомедии «Изумруд» станет объединяющим звеном всей площадки. MVF Band, объединяющая в своем творчестве джаз и фанк, сыграет оригинальные композиции, в которых видно наследие армянской народной музыки. На площадку также пригласили Глафиру Утёмову с музыкальным проектом «Начни с Начала».

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»