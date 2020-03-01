Студентам из Китая, обучающимся в Екатеринбурге, продлили каникулы

09:55 | 5.03.2020

Фото: intex-press.by

Согласно приказу министерства образования РФ, обучающимся в Екатеринбурге китайцам продлили каникулы до 1 апреля. Речь идет об иностранных студентах УрФУ, УГГУ, УрГУПС и УрГПУ.



Ранее вузы объявили каникулы для китайских студентов до 2 марта в связи с коронавирусом.



На территории Китая за 4 марта от коронавируса нового типа погиб 31 человек. Общее число жертв превысило три тысячи человек. Общее число заразившихся коронавирусом в мире приближается к 100 тысячам человек. Выздоровело более 53 тысяч человек.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»