За ночь на Урале сгорели три автомобиля

09:19 | 5.03.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В Свердловской области этой ночью полыхали три автомобиля: малотоннажный грузовой «LDV Maxus» и два легковых – «Daewoo Matiz» и «Hyundai Getz».



На втором км автодороги Нижние Серги – Михайловск горел «LDV Maxus». Диспетчеры зафиксировали вызов в 05:54 по местному времени. На площади три квадратных метра повреждены кабина и моторный отсек автомобиля. На вызов выехали шесть спасателей на двух спецмашинах.



В 00:30 по местному времени в поселке Лосиный Березовского ГО полыхал салон автомобиля «Daewoo Matiz». Пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области сообщает, что на место возгорания выехали три огнеборца на одной спецмашине.



В 04:36 по местному времени поступило сообщение о возгорании в Нижней Салде. На площади три квадратных метра сгорел до тла автомобиль «Hyundai Getz». На вызов выехали пять спасателей на двух спецмашинах.



Все работы на месте происшествия завершились в течение нескольких минут. Причины каждого инцидента выясняются. Пострадавших нет.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»