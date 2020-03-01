В Екатеринбурге «Автомобилист» второй раз проиграл «Сибири»

21:55 | 4.03.2020

Фото: Илья Родионов

4 марта в Екатеринбурге прошла вторая игра серии плей-офф с участием пары «Автомобилист»-«Сибирь». Одержать победу со счётом 0:1 смогла «Сибирь».



И первый, и второй, и третий периоды прошли нервно и насыщенно, однако безрезультатно. Определить победителя удалось только в середине первого овертайма – тогда «Сибирь» после долгих атак всё же смогла «распечатать» ворота Коваржа.



Напомним, сейчас команды отправляются в Новосибирск. Там они проведут две игры – 6 и 8 марта. Серия плей-офф идёт до четырёх побед, поэтому затем пара вернётся в Екатеринбурге и затем, при необходимости, – в Новосибирск.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»