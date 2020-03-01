В Екатеринбурге отменили концерт итальянских Аль Бано и Ромины Пауэр

21:54 | 4.03.2020

Фото: news.myseldon.com

В уральской столице отменили концерт легендарных исполнителей Аль Бано, Ромины Пауэр и их команды. Из-за предупреждения МИДа Италии о том, что приезжих в России могут поместить под карантин, дуэт принял решение отменить визит.



Планируется, что исполнители приедут в Екатеринбург, но позже, в ноябре.



Напомним, ранее организатор концерта Ярослав Ширшиков рассказывал, что для того, чтобы собрать команду исполнителей придется приложить немалые усилия.



«Госпожу Ромину Пауэр с собачкой нужно доставить из Лос-Анджелеса в Рим, Аль Бано и еще 14 человек из свиты великих артистов нужно собрать по всей Италии. Людей из Бриндизи, Болоньи, Торино, Пизы и Неаполя нужно состыковать с Роминой и ее собачкой в Риме, потом организовать перелет в Москву, потом из Москвы в Екатеринбург, а потом все в обратном порядке», – сообщал Ширшиков.



Планировалось, что исполнителей легендарной Felicità можно будет услышать 10 марта в «Екатеринбург-Экспо».

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»