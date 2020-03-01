УГМК обыграл «Динамо» на матче в Екатеринбурге

21:43 | 4.03.2020

Фото: БК УГМК

В уральской столице состоялась игра баскетболисток УГМК с курским «Динамо» в рамках второго раунда регулярного чемпионата России. Свердловчанкам удалось обыграть соперниц со счетом 100:88 (32:15, 27:21, 21:28).



Самым результативным игроком признали Бриттни Грайнер (35 очков), также Бреанна Стюарт (28 очков, 10 передач) и Кортни Вандерслут (23 очка, 10 передач) сделали дабл-дабл.



Следующую игру уралочки проведут против оренбургской «Надежды», встреча состоится в субботу, 7 марта.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»