Матч «Урала» с «Шинником» перенесли из-за плохой подготовленности поля

21:20 | 4.03.2020

Фото: пресс-служба ФК «Урал»

Матч футбольного клуба «Урал» с «Шинником», который должен был состояться сегодня в 20:30 по Екатеринбургу перенесли из-за неудовлетворительного состояния газона на стадионе в Ярославле.



Игру перенесли на 18 марта. Ожидается, что она состоится в Ярославле или в другом городе.



Напомним, что от этого матча зависит выход команды в ½ финала ОЛИМП Кубка России. Если «Уралу» удастся выиграть, то следующую игру он проведет с победителем встречи «Химки»-«Торпедо».

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»