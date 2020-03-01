Таксисту в Екатеринбурге назначили 8 лет колонии за убийство пассажира

20:41 | 4.03.2020

Фото: uglegorsk.news

В уральской столице таксисту назначили 8 лет колонии за убийство пассажира в мае 2017 года, об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.



Водитель такси «Везет» Ойбер Носиров убил пассажира отверткой, из-за того, что тот, будучи пьяным, отказался платить за проезд.



Согласно приговор Ленинского районного суда, мужчине придется отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»