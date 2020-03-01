В Свердловской области разыскивают пропавшего без вести мужчину

20:00 | 4.03.2020

Фото: МО МВД «Невьянский»

В Свердловской области ищут пропавшего без вести мужчину, об этом рассказали в МО МВД «Невьянский». Гаев Олег Аркадьевич ушел из дома ещё 20 февраля, его местонахождение до сих пор неизвестно.



Гаев среднего телосложения, с теменным облысением. В последний раз мужчину видели в серой шапке, черной куртке и черных штанах.



Всех, кому известна какая-либо информация о местонахождении Гаева, просят сообщать в МО МВО России «Невьянский» по номеру 8(34356) 2-38-68 или по линии «02».

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»