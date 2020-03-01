Новости дня
18:26 | 4.03.2020
Фото: zg66.ru
Свердловчане смогут принять участие в конкурсе на лучшее название социальной карты
Для того чтобы принять участие, уральцам необходимо заполнить заявку на сайте. Авторов наилучших названий определит жюри, состоящее из представителей деловых кругов, известных деятелей культуры, журналистов, спортсменов. Далее трое авторов лучших работ примут участие в массовом голосовании.
Участникам конкурса в названии следует наиболее полно отразить функционал карты или быть запоминающимся словом.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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