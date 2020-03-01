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18:26 | 4.03.2020

Фото: zg66.ru

Свердловчане смогут принять участие в конкурсе на лучшее название социальной карты

В Свердловской области стартовал творческий конкурс на лучшее название для Единой социальной карты, об этом рассказали в департаменте информполитики региона.

Для того чтобы принять участие, уральцам необходимо заполнить заявку на сайте. Авторов наилучших названий определит жюри, состоящее из представителей деловых кругов, известных деятелей культуры, журналистов, спортсменов. Далее трое авторов лучших работ примут участие в массовом голосовании.

Участникам конкурса в названии следует наиболее полно отразить функционал карты или быть запоминающимся словом.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

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