Дзюдоистам предложили поехать в Екатеринбург вместо Марокко из-за коронавируса

18:12 | 4.03.2020

Фото: kuban24.tv

В Екатеринбург приедут сотни дзюдоистов, лишившиеся возможности участвовать в этапе мирового Гран-при в Марокко с 6 по 8 марта из-за коронавируса. Им предложили принять участие в турнире «Большой шлем» с 13 по 15 марта, об этом рассказали в Международной федерации дзюдо.



Турнир в Марокко отменили из-за запрета на проведение массовых мероприятий в стране. Следует отметить, что этот этап Гран-при для спортсменов был шансом попасть на Олимпиаду в Токио. Теперь вместо этих соревнований дзюдоистам нужно проявить себя в каком-нибудь другом турнире, поэтому представители Международной федерации дзюдо предложили им отправиться в Екатеринбург.



Добавим, что ранее ожидалось, что в «Большом шлеме» примут участие около 600 спортсменов, однако сейчас ожидается, что их будет в два раза больше.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»