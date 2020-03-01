Житель Алапаевска задолжал за электричество более 40 тысяч рублей

17:59 | 4.03.2020

Фото: mvideo.ru

В Алапаевске приставы провели рейд по квартирам должников, уклоняющихся от оплаты счетов за электроэнергию.



Один из жителей свердловского города на протяжении четырех лет не платил за электричество, накопив долг в размере 44 тысяч рублей. Приставы арестовали у него стиральную машину, которая теперь будет реализована в счет оплаты задолженности за свет, – сообщили в пресс-службе «Энергосбыт плюс».

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»