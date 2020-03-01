В Екатеринбурге бизнесмен обманул Кольцовскую таможню на семь миллионов рублей

17:45 | 4.03.2020

Фото: news.myseldon.com

Кольцовские таможенники раскрыли схему, по которой импортер оборудования для стоматологов на протяжении шести лет избегал таможенных платежей. Общая сумма невыплаченных денег составила семь миллионов рублей.



В пресс-службе УТУ рассказали, что предприниматель занялся импортом стоматоборудования из Словакии в 2013 году. За шесть лет обвиняемый ввез в Россию 126 стоматологических установок Aria серий SR и SR-G, которые не прошли установленные законом испытания, экспертизы и не имеют сертификатов качества РФ.



Для провоза товара бизнесмен воспользовался незаконно полученным регистрационным удостоверением Росздравнадзора на стоматологические установки Aria серий S и SE, которые как раз прошли проверку местных надзорных органов. Установить обстоятельства нелегального импорта помогло контрольно-регистрационное досье Росздравнадзора.



Сейчас предпринимателю грозит до пяти лет лишения свободы.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»