У депутата гордумы Екатеринбурга, вернувшегося из Италии, где вспышка коронавируса, поднялась температура

17:28 | 4.03.2020

Фото: rusrep.ru

Депутат гордумы Екатеринбурга Константин Киселев, вернувшийся из Италии, где вспышка карантина, заявил, что у него поднялась температура. Отметим, на севере европейской станы наблюдается крупнейшая вспышка коронавируса в Европе.



Зная это, Киселев отправился в добровольную 14-дневную изоляцию по возвращении. При этом ранее он рассказывал, что ему не удалось сдать анализы на коронавирус. Теперь же, когда у него проявился один из симптомов ОРВИ, к нему пришли врачи.



В своем Facebook народный избранник отмечает, что на дом к нему пришли врачи в масках, халатах и очках. У него взяли пробы и предложили госпитализацию, от которой депутат отказался. При этом, во время звонка в Роспотребнадзор, Киселева пригласили в ведомство. «Я в тихом офигении: человек с подозрением на вирус к ним на общественном транспорте?», – комментирует в соцсетях Киселев. При этом депутат отмечает качество подготовки врачей: «Хотя ситуация у них первая, но есть инструкции, есть регламент».



«Не очень ясно, что у нас делает РПН. Впечатление, что видимость создают и на врачей все сваливают. Могли бы уже в аэропорту быстро у всех анализы забрать. Дело трех минут. А вот доктора наши муниципальные порадовали. Быстро, тактично, профессионально отработали. Вот, когда стоит похвалить, то никогда не жалко», – написал он в после в Facebook.



Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»