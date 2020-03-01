В Екатеринбурге судят водителя, сбившего девушку-хореографа

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17:05 | 4.03.2020
Фото: newdaynews.ru
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Напомним, инцидент произошел в апреле 2019 года. Тогда еще несовершеннолетний Васильев не справился с управлением отцовской «Приоры» и впечатал танцовщицу в стену дома. Ирина Сайко, пострадавшая, в результате ДТП получила открытые переломы малой и большой берцовых костей. Для восстановления сначала был использован аппарат Илизарова, а затем в ногу установили стержни, с которыми Ирина ходит до сих пор.
Пострадавшая до ДТП преподавала в школе танцев, но сейчас о карьере хореографа можно забыть. Через суд она намерена добиться от виновника ДТП компенсацию в размере 500 тысяч рублей. Эти деньги должны покрыть судебные издержки и лечение.
Васильев отметил, что в день инцидента на автомобиле были летние покрышки.
Суд предъявил молодому человеку обвинение по ч.1 ст. 264 УК РФ (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Сейчас Виктор Васильев находится под подпиской о невыезде. В деле назначен перерыв до 1 апреля.
Отметим, что семья предложила потерпевшей выплачивать по 20 тысяч рублей в месяц, но она отказалась. Ирина пояснила, что Васильевы готовы были платить эту сумму только в том случае, если пострадавшая подпишет мировое соглашение. Кроме того, девушке выплатили 50 тысяч рублей после инцидента.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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