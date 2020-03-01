В Свердловской области за взятку оштрафован коммерсант на полмиллиона рублей

16:39 | 4.03.2020

Фото: otr-online.ru

Прокуратура Нижнесергинского района проверила ООО «Михайловская торгово-монтажная компания» на соблюдение требований законодательства о противодействии коррупции.



Прокуратура Свердловской области сообщает, что гендиректор организации в период с марта по июнь и с июля по август 2016 года, действуя в интересах своего юридического лица, передал ведущему специалисту отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнесергинского муниципального района 40 тысяч рублей в качестве займа, впоследствии в виде прощения долга, а также оказал услуги по покупке, доставке и монтажу дверного блока в жилище взяткополучателя, всего на общую сумму более 53 тыс. рублей.



Деньги и оказанные услуги послужили платой за внесение в электронную программу Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области ложных сведений об отсутствии у организации задолженности по арендным платежам за пользование муниципальным нежилым помещением, а также за подготовку соответствующих документов.



Отмечается, что фигурирующий в деле ведущий специалист муниципалитета признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия). Он приговорен к 3,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года, с лишением права занимать должности в органах местного самоуправления на срок 3 года.



В связи с выявленными нарушениями прокуратура Нижнесергинского района возбудила в отношении ООО «Михайловская торгово-монтажная компания» административное дело по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконная передача должностному лицу денег и оказание услуги имущественного характера за совершение в интересах данного юридического лица действия, связанного с занимаемым им служебным положением). Предприятие оштрафовано на полмиллиона рублей. Последующая апелляция Нижнесергинским районным судом была отклонена.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»