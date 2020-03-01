Свердловской облсуд привлек к ответственности ООО «Три десятки»

16:16 | 4.03.2020

Фото: belrynok.ru

Свердловский областной суд постановил, что ООО «Три десятки» несет ответственность перед пострадавшей в ДТП пассажиркой в той же степени, что и водитель.



Пресс-служба областного суда напоминает, что инцидент произошел в апреле 2019 года. Екатеринбурженка заказала такси «Три десятки». Во время оказания услуги водитель, как установлено сотрудниками ГИБДД, нарушил правила движения и допустил столкновение с трамваем 15 маршрута в районе улицы Высоцкого.



Пассажирка получила травму и была вынуждена обратиться за медицинской помощью, в связи с чем была ограничена в нагрузках на время лечения. В результате она подала иск в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга к ООО «Три десятки», водителю такси и ЕМУП «Городской транспорт» о компенсации морального вреда.



Как установил районный суд, во время поездки истица действительно пострадала, а значит, имела право на возмещение вреда как от водителя автомобиля, так и от ООО «Три десятки», заключившим публичный договор перевозки. Принимая заказ, организация фактически приняла на себя обязательство по оказанию услуги перевозки, что позволило пострадавшей рассчитывать на перевозку технически исправным автомобилем и компетентным водителем. Сам таксист непосредственно заказ по телефону от пассажира не принимал.



Решением суда с ООО «Три десятки» в пользу пострадавшей взыскана компенсация морального вреда в размере 10 тысяч рублей, а также судебные расходы 12 650 рублей, всего 22 650 рублей. Такая же сумма взыскана с водителя. В отношении ЕМУП «Гортранс» производство по гражданскому делу было прекращено. «Три десятки» попытались обжаловать решение, представитель юрлица просил отменить решение по делу, считая себя ненадлежащим ответчиком. Однако жалоба удовлетворена не была, а решение суда первой инстанции вступило в законную силу.



Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»