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14:23 | 4.03.2020
Фото предоставлено Валерием Горелых
В госпитале на Урале успешно прооперировали вдову фронтовика
Он в качестве командира танка в составе Уральского добровольческого танкового корпуса начал войну на Курской дуге и дошел, освобождая Европу, до Чехословакии. Дважды контужен, награжден двумя орденами славы. После войны связал свою жизнь со службой в органах внутренних дел, был серьёзно ранен при задержании опасного рецидивиста. Похоронен Павел Михайлович на уралмашевском кладбище.
«Валентине Серафимовне 83 года, она инвалид второй группы. Мастер спорта по художественной гимнастике, почти всю жизнь проработала на заводе "Уралэлектротяжмаш" экономистом. В 70-е годы писала статьи для журнала "Советская милиция". Более 10 лет ухаживала за тяжело больным мужем- фронтовиком. У нее двое детей, трое внуков и четверо правнуков. Из-за поражения костей ноги последние 7 лет она не могла нормально ходить, постоянно падала, рискуя получить смертельный перелом. Женщина была на грани отчаяния, когда обратилась к врачам госпиталя Свердловского главка МВД. Операцию, так необходимую ей, боялись проводить ввиду преклонного возраста пациентки и имеющихся проблем с сердцем. Однако, руководство в лице заместителя начальника госпиталя по клинико-экспертной работе Романа Карпова и Дмитрия Титова не могли остаться равнодушными к беде Валентины Серафимовны и сделали все, что в их силах, чтобы помочь ей. После тщательных обследований и консультаций оперировать женщину взялся хирург травмотделения Павел Жуков. Заручившись согласием анестезиолога и реаниматолога, он рискнул и пришел на помощь»,- рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
Операция прошла хорошо и отливных условиях. Женщина поблагодарила руководство МСЧ ГУ МВД и лично Александра Владимировича Лимонова за профессионализм и заботу его сотрудников. По словам Романа Карпова, сейчас Валентина Серафимовна в удовлетворительном состоянии, она проходит курс реабилитации.
Комментируя операцию, начальник медико-санитарной части ГУ МВД России по Свердловской области полковник Лимонов рассказал, что в структуре МСЧ самое динамично развивающееся отделение – это травматология и хирургия.
«Что касается Валентина Серафимовны, она поступила в госпиталь с достаточно серьезной патологией, врачи очень внимательно изучили историю ее заболевания. Если пациент занимает активную позицию, то, как правило, он выздоравливает. Дай Бог ей здоровья. А мы всегда и впредь будем рядом и в случае необходимости окажем нужную медицинскую помощь»,- отметил полковник Лимонов.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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