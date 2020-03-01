В екатеринбургском аэропорту Кольцово отменили четыре рейса

14:01 | 4.03.2020

Фото: 66.ru

В Екатеринбурге в аэропорту Кольцово отменили вылет сразу четырёх рейсов. Такие данные выведены на онлайн-табло.



Самолёты должны были отправиться из Екатеринбурга в три зарубежных города – U6-2949 в Ереван в 9:10, U6-2985 в Бишкек в 14:15 и U6-2903 в Ош в 23:40. Эти рейсы, согласно данным, были за авиакомпанией «Уральские авиалинии».



Также не состоится рейс 7R-823 в Томск компании Rusline. Самолёт должен был вылететь завтра, 5 марта, в 01:00.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»