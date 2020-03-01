ФК «Урал» в четвертьфинале Кубка России встретится с «Шинником»

13:35 | 4.03.2020

Сегодня, 4 марта, в Ярославле в 1/4 финала ОЛИМП Кубка России «Урал» встретится с «Шинником». Начало в 20:30 по уральскому времени. Прямая трансляция матча состоится на телеканале «Матч! Футбол 1».



Пресс-служба ФК «Урал» отмечает, что «Шинник» – довольно неудобный соперник свердловчан, поскольку «Урал» нередко проигрывал ярославцам, когда выступал в первенстве ФНЛ. К тому же в 2017 году «Шинник» выбил екатеринбуржцев из Кубка России. Однако, в 2018 году уральцы обыграли ярославский клуб в полуфинале Кубка ФНЛ со счетом 2:0.



В полуфинале ОЛИМП Кубка России победитель пары «Шинник»-«Урал» сыграет либо с «Химками», либо с «Торпедо», которые встречаются завтра.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»