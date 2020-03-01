В Нижнем Тагиле изменится схема движения автобуса № 77

13:13 | 4.03.2020

Фото: mstrok.ru

В Нижнем Тагиле изменится маршрут автобуса № 77. По новой схеме общественный транспорт начнёт ходить уже 10 марта.



Маршрут автобус №77: Бобкова – Алтайская – Юности – Восточное шоссе – проспект Вагоностроителей – Зари – Ильича – Восточное шоссе – Юности – Алтайская – Бобкова. От конечной остановки транспорт будет отправляться каждые полчаса с 7:00 до 20:00.



Как сообщает пресс-служба администрации города, изменение вводится для улучшения транспортного обслуживания жителей Алтайского микрорайона.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»