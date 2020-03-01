Больше двух миллионов рублей в Екатеринбурге выделят на очистку Исети

12:57 | 4.03.2020

Фото: Катерина Якушева

В Екатеринбурге планируют очистить акваторию и обмелевшие участки русла Исети. На все работы готовы выделись 2 млн 499,9 тыс. рублей.



В настоящее время ищут подрядчиков, которому предстоит до 30 ноября очистить 12 участков на Исети. На каждый будет совершено от 10 до 29 выездов с мая по октябрь. Кроме того, среди задач есть сбор мусора из воды, с прибрежных кустов и с обмелевших участков с последующей транспортировкой.



Аукцион состоится 12 марта.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»