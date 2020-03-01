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12:48 | 4.03.2020

В Екатеринбурге глыба льда обрушилась на автомобиль

В микрорайоне Заречном в Екатеринбурге глыба льда обрушилась на крышу автомобиля Opel. Инцидент произошёл на улице Готвальда, 6/1 (жилой дом с административными помещениями и магазинами).

По словам владельца поврежденного автомобиля, в здании, с которого упала глыба, в ответ на его претензию заявили, что нужно было ставить машину подальше, а не в запретной зоне (при этом нет никаких знаков и табличек, что остановка запрещена).

В департаменте государственного жилищного и строительного надзора для управляющих организаций и собственников зданий выпустили напоминание о том, что очищать вовремя кровлю их прямая обязанность.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»

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