В Екатеринбурге глыба льда обрушилась на автомобиль

12:48 | 4.03.2020

В микрорайоне Заречном в Екатеринбурге глыба льда обрушилась на крышу автомобиля Opel. Инцидент произошёл на улице Готвальда, 6/1 (жилой дом с административными помещениями и магазинами).



По словам владельца поврежденного автомобиля, в здании, с которого упала глыба, в ответ на его претензию заявили, что нужно было ставить машину подальше, а не в запретной зоне (при этом нет никаких знаков и табличек, что остановка запрещена).



В департаменте государственного жилищного и строительного надзора для управляющих организаций и собственников зданий выпустили напоминание о том, что очищать вовремя кровлю их прямая обязанность.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»